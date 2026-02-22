Зимняя Олимпиада — 2026
Финские гренки с сыром и укропом: всего два продукта, а аромат такой, что домашних за уши не оттащишь

Фото: D-NEWS.ru
Эти финские гренки с сыром, сливочным маслом и укропом — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится за считанные минуты, а ради него гости заходят «на минутку» и остаются до вечера. Их необычность в том, что всего два основных ингредиента — хлеб и масло — в сочетании с расплавленным сыром и свежим укропом создают настоящий кулинарный шедевр. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые ломтики, пропитанные сливочным маслом, с нежной, тягучей сырной шапкой и ароматом свежей зелени. Они тают во рту и исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай. Простые продукты, а результат превосходит все ожидания.

Для приготовления вам понадобится: 8 ломтиков ржаного или бородинского хлеба, 100 г сливочного масла, 150 г твёрдого сыра (например, Oltermanni или гауда), пучок свежего укропа. Сыр натрите на крупной тёрке, укроп мелко порубите. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте ломтики хлеба с одной стороны до золотистой корочки. Переверните, на поджаренную сторону выложите горку сыра, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 2–3 минуты, пока сыр не расплавится. Готовые гренки посыпьте свежим укропом и подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

