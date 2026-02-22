Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 11:54

Американский ученый предрек двукратный рост числа ядерных держав

Ученый Кузник: в мире может резко вырасти число ядерных держав

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В мире может резко вырасти число ядерных держав, что приведет к «анархии» и высокой вероятности глобального конфликта, заявил директор Института ядерных исследований Американского университета Питер Кузник в беседе с ИС «Вести». По его словам, о желании владеть таким вооружение говорят в Южной Корее, Японии, Германии и Польше, а разработка ЯО в Иране приведет к его появлению в Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте и Турции.

Мы уже очень близки к ядерной войне в мире, и ЦРУ говорит об этом. Когда Байден дал Украине ракеты ATACMS, ЦРУ заявило, что вероятность ядерной войны составляет 50 на 50. Вот так мы стали близки к этому. Так что, если наступит ядерная анархия, если все эти страны начнут разрабатывать ядерное оружие, вероятность ядерной войны становится почти очевидной, — считает Кузник.

Ранее американские СМИ писали, что разведчики США узнали о создании в Китае ядерного оружия нового поколения. По словам аналитиков, речь идет о создании ракет, способных нести несколько ядерных минибоеголовок, а также о тактическом ядерном оружии малой мощности, которого у Пекина не существовало. По мнению разведчиков, разработка вооружения связана с испытаниями, которые Пекин якобы провел в июне 2020 года.

