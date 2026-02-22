Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 12:13

Аппетиты американцев привели США к кадровому голоду

Эксперт Кузник: лишний вес американцев стал причиной дефицита кадров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США обострился дефицит квалифицированной рабочей силы из-за того, что многие американцы злоупотребляют наркотиками, страдают заболеваниями и избыточным весом, рассказал ИС «Вести» директор Института ядерных исследований Американского университета Питер Кузник. Это является ключевой причиной нежелания производителей возвращать свои производства в страну.

У нас дефицит рабочей силы. <…> Многие американские рабочие не имеют достаточных профессиональных навыков, не очень образованы, принимают наркотики, нездоровы, имеют лишний вес, — объяснил Кузник.

По его словам, ситуация может ухудшиться, если власти попытаются ограничить иммиграцию. США нуждаются в иностранцах, чтобы справиться с нехваткой рабочей силы, отметил он.

Ранее сообщалось, что в четвертом квартале 2025 года в России наблюдалось постепенное снижение кадрового дефицита. Однако, несмотря на это, уровень обеспеченности предприятий трудовыми ресурсами все еще значительно ниже показателей, зафиксированных до 2022 года. В ЦБ отметили, что проблема нехватки кадров все еще актуальна.

