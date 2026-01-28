Матвиенко предупредила «Почту России» о бегстве сотрудников

Ситуацию в «Почте России», особенно с проблемами в сельских отделениях, нельзя игнорировать, иначе сотрудники предприятия вскоре могут массово уволиться, заявила на пленарном заседании Совфеда председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, низкие зарплаты и плохие условия работы создают серьезную угрозу функционированию почтовой сети.

Сколько можно жевать эту тему? <…> Ну, так нельзя, ну, невозможно. <…> Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты — маленькие, условия — [плохие], ну и так далее. Особенно [вызывают беспокойство] сельские отделения почты, отделения в малых городах, малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать, — сказала Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента добавила, что обратилась к вице-спикеру СФ и секретарю генсовета «Единой России» Владимиру Якушеву с просьбой подключиться к решению проблем «Почты России».

Ранее стало известно, что государственная компания «Почта России» официально опровергла распространенную в СМИ информацию о массовых увольнениях персонала. В пресс-службе организации привели конкретные цифры, характеризующие кадровую ситуацию. Представители компании подчеркнули, что уровень текучести кадров в ней является одним из самых низких на рынке. Численность сотрудников почтового оператора составляет более 200 тыс. человек, отметили в источнике.