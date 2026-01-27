ЦБ рассказал о ситуации с дифицитом кадров в России

Кадровый дефицит в России в IV квартале 2025 года продолжил свое постепенное снижение, следует из данных сайте ЦБ. Однако уровень обеспеченности предприятий трудовыми ресурсами все еще существенно отстает от показателей, которые фиксировались до 2022 года, отметили в регуляторе.

Дефицит кадров в четвертом квартале продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года, — говорится в документе.

