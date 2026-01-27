Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
ЦБ рассказал о ситуации с дифицитом кадров в России

ЦБ: кадровый дефицит в России сокращался в IV квартале 2025 года

Кадровый дефицит в России в IV квартале 2025 года продолжил свое постепенное снижение, следует из данных сайте ЦБ. Однако уровень обеспеченности предприятий трудовыми ресурсами все еще существенно отстает от показателей, которые фиксировались до 2022 года, отметили в регуляторе.

Дефицит кадров в четвертом квартале продолжал постепенно сокращаться, однако обеспеченность работниками все еще остается крайне низкой по сравнению с периодом до 2022 года, — говорится в документе.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у Нового Московского Банка. Причиной стало нарушение федерального законодательства, которое связано с организацией банковской деятельности.

До этого карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, что лучше всего искать новую работу в феврале. Он отметил, что рынок труда все равно необходимо просматривать регулярно.

Кроме того, российские работодатели столкнулись с массовой некомпетентностью соискателей. Спрос сместился в сторону кандидатов, умеющих обращаться с искусственным интеллектом. При этом высококвалифицированные работники становятся новым «золотым запасом», а 93% участников платформы отмечают нехватку навыков соискателей.

