ЦБ отозвал лицензию у одного из российских банков

ЦБ отозвал лицензию у одного из российских банков ЦБ отозвал лицензию у Нового Московского Банка из-за нарушения законов

ЦБ отозвал лицензию у Нового Московского Банка, сообщила пресс-служба регулятора. Причиной стало нарушение федерального законодательства, которое связано с организацией банковской деятельности.

Банк России приказом от 23.01.2026 № ОД-110 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка «Новый Московский Банк», — говорится в сообщении.

Как отметил регулятор, Новый Московский Банк фактически не осуществлял кредитование экономики. Кроме того, ссудная задолженность организации была низкого качества.

Ранее стало известно, что в первые недели 2026 года российские банки временно заблокировали примерно 2–3 млн карт и счетов физических лиц. Обычно такие граждане — около двух процентов всех активных клиентов банковской организации.

До этого Банк России отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка за нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. По данным регулятора, в значительной степени деятельность кредитной организации была ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам.