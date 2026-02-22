Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 12:26

Военный назвал неочевидное преимущество советского ПТУР над беспилотниками

Командир Терек заявил, что советский ПТУР эффективнее дронов в плохую погоду

Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из ПТУРа Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из ПТУРа Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные из группировки войск «Восток» активно используют противотанковые управляемые ракеты советской разработки 70-х годов, заявил командир группы с позывным Терек. По его словам, это вооружение осоебнно эффективно применяется в непогоду, когда запуск БПЛА практически невозможен.

Ракеты с «Фагота» (переносной противотанковый ракетный комплекс. — NEWS.ru.) вылетят всегда. Советский ПТУР свою актуальность сегодня не потерял. Если для уничтожения какой-нибудь техники оператору дрона нужно отправить пять-шесть FPV, то здесь чаще всего достаточно одной ракеты, чтобы пробить большой кусок металла и уничтожить цель, — рассказал Терек.

Ранее старший группы российских военных специалистов на Кубе Владимир Тришункин сообщал, что кубинские власти сохранили переданное Советским Союзом оружие в хорошем состоянии. По его словам, страна готова в любой момент дать отпор врагу в случае атаки.

До этого Ростех представил восемь новейших дронов, включая модели с вертикальным взлетом. На выставке также были показаны образцы военной экипировки, мототехники, боеприпасов, средств противодействия дронам и других изделий, всего более 140 единиц.

Россия
военные
оружие
эффективность
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД России выступили с грозным обращением к подросткам
Бывшая супруга Галущенко связалась с партнером из «Райского досье»
Появилось видео лавины, накрывшей горнолыжный курорт на Эльбрусе
Политолог ответил, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США
Страшную находку сделали при расширении дороги в Дагестане
«Русский Рэмбо» в одиночку взял в плен восьмерых бойцов ВСУ: как это было
Дворник-рецидивист устроил поножовщину у продуктового магазина
В Госдуме предупредили о новом порядке психиатрического освидетельствования
В Совете Федерации высказались об ошибочных заморозках банковских переводов
Королевская семья Британии: новости, Карл III решил сдать Эндрю?
Сыну украинского вора в законе отрубили фаланги пальцев и изнасиловали
Ушедшая из России немецкая компания «попросилась» назад
Ребенок стал жертвой пожара в российском городе
ВС России поразили ВПК Украины высокоточным ударом
Военный назвал неочевидное преимущество советского ПТУР над беспилотниками
ВС России за сутки сбили 326 украинских БПЛА
Мода на ретро подстегнула спрос на виниловые пластинки
Российский военный рассказал, как на Кубе содержат оружие СССР
Крымские школьники собрали прототип робота-бармена
Саратов, Энгельс, Луганск, Саранск: где были атаки ВСУ в России 22 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.