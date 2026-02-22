Российские военные из группировки войск «Восток» активно используют противотанковые управляемые ракеты советской разработки 70-х годов, заявил командир группы с позывным Терек. По его словам, это вооружение осоебнно эффективно применяется в непогоду, когда запуск БПЛА практически невозможен.

Ракеты с «Фагота» (переносной противотанковый ракетный комплекс. — NEWS.ru.) вылетят всегда. Советский ПТУР свою актуальность сегодня не потерял. Если для уничтожения какой-нибудь техники оператору дрона нужно отправить пять-шесть FPV, то здесь чаще всего достаточно одной ракеты, чтобы пробить большой кусок металла и уничтожить цель, — рассказал Терек.

Ранее старший группы российских военных специалистов на Кубе Владимир Тришункин сообщал, что кубинские власти сохранили переданное Советским Союзом оружие в хорошем состоянии. По его словам, страна готова в любой момент дать отпор врагу в случае атаки.

До этого Ростех представил восемь новейших дронов, включая модели с вертикальным взлетом. На выставке также были показаны образцы военной экипировки, мототехники, боеприпасов, средств противодействия дронам и других изделий, всего более 140 единиц.