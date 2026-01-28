Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 09:51

В Ростехе назвали преимущество системы «Зубр»

Ростех: система «Зубр» успешно нейтрализует малоразмерные БПЛА

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Новая система «Зубр», предназначенная для защиты инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов, продемонстрировала высокую эффективность в уничтожении малых целей, сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев. По его словам, она разработана специалистами «Высокоточных комплексов».

Система «Зубр» создана специалистами наших «Высокоточных комплексов». Она самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями, — рассказал Оздоев.

Комплекс «Зубр» включает в себя четыре модуля, центр управления и радиолокационную станцию. Эти системы уже приступили к выполнению своих функций, обеспечивая безопасность объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил ВС России новейшие системы «Зубр» для защиты инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов. Эти комплексы непрерывно мониторят и контролируют воздушное пространство в ближней зоне, обнаруживая как крупные, так и малые цели, включая барражирующие боеприпасы.

Ростех
БПЛА
системы
преимущества
эффективность
