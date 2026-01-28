Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 09:39

ВС России получили первые системы «Зубр» для прикрытия инфраструктуры

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) впервые поставил Вооруженным силам России новейшие системы «Зубр» для защиты объектов инфраструктуры от беспилотников, сообщили в госкорпорации. Комплексы предназначены для мониторинга и контроля воздушного пространства в ближней зоне.

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» впервые поставил Минобороны РФ новейшие системы «Зубр», предназначенные для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников. Входящие в их состав радиолокационные станции обнаруживают как крупные, так и малоразмерные воздушные цели, — отметили в холдинге.

Комплекс обеспечивает круглосуточное обнаружение воздушных целей, включая малоразмерные беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы.

Ранее стало известно, что в России разработали многопульные патроны СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие», существенно повышающие эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия. Уже произведены первые партии. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, боеприпасы разработаны с учетом реалий современного боя.

