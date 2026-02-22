Зимняя Олимпиада — 2026
Дания «проспала» новый план Трампа по Гренландии

DR: Дания не знает о планах США отправить в Гренландию плавучий госпиталь

Правительство Дании не знает о планах США по отправке американского плавучего госпиталя в Гренландию, сообщили в телерадиокомпании DR со ссылкой на датского министра обороны Троэльса Лунда Поульсена. Известно, что американский президент Дональд Трамп сделал соответствующее заявление 21 февраля.

Поульсен отметил, что жители Гренландии получают всю необходимую помощь и не нуждаются в особых мерах в сфере здравоохранения.Также обитатели острова могут пройти специальное лечение в Дании, добавил он.

Ранее сообщалось, что Трамп реализует инициативу по Гренландии совместно с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри. В декабре он назначил главу штата спецпосланником по острову.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посоветовал жителям Дании «спать с одним открытым глазом». Так он ответил на вопрос о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США. Вашингтон и европейские государства продолжают консультации по вопросу Гренландии. Стороны, по мнению американской администрации, находятся в конструктивном диалоге и «хорошо ладят».

