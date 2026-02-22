Песков двумя словами охарактеризовал переговоры по Украине

Процесс мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта является сложным и рабочим, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он охарактеризовал рабочий процесс в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Сложно-рабочие. Процесс очень сложный, процесс рабочий, есть что проанализировать, есть что обсудить с главой государства, — сказал Песков.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшие недели должны появиться хорошие новости о мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, следующая встреча делегаций может состояться в течение трех следующих недель.

До этого временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев выразил мнение, что украинский конфликт постепенно приближается к своему завершению на фоне активизации переговорного процесса. Дипломат отметил позитивную динамику после недавних переговоров в Женеве. Он подчеркнул, что нынешняя американская администрация, в отличие от предыдущей, действительно способствует урегулированию.