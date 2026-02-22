Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 14:04

Песков двумя словами охарактеризовал переговоры по Украине

Песков назвал переговоры по украинскому вопросу сложными

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Процесс мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта является сложным и рабочим, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он охарактеризовал рабочий процесс в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Сложно-рабочие. Процесс очень сложный, процесс рабочий, есть что проанализировать, есть что обсудить с главой государства, — сказал Песков.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшие недели должны появиться хорошие новости о мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, следующая встреча делегаций может состояться в течение трех следующих недель.

До этого временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев выразил мнение, что украинский конфликт постепенно приближается к своему завершению на фоне активизации переговорного процесса. Дипломат отметил позитивную динамику после недавних переговоров в Женеве. Он подчеркнул, что нынешняя американская администрация, в отличие от предыдущей, действительно способствует урегулированию.

Павел Зарубин
Дмитрий Песков
политика
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23 февраля выходной или нет? Будем ли отдыхать, производственный календарь
Раскрыта новая дата переговоров между Ираном и США
«Чем могут помочь?»: Песков намекнул на никчемность ЕС в переговорах
«Пили кофе»: Лавров раскрыл главное занятие еропейских делегатов в Женеве
Системы ПВО уничтожили 73 украинских беспилотника за шесть часов
«Войска на Украину»: министр обороны Британии обозначил свою позицию
Старшеклассника обвинили в многочисленных преступлениях против детей
Песков назвал важное качество Путина
Раскритиковавший СВО рэпер рискует лишиться латвийского паспорта
Закрытие Олимпиады впервые состоится на арене времен Римской империи
Глава ФСБ раскрыл подробности дела о покушении на генерала Алексеева
Песков двумя словами охарактеризовал переговоры по Украине
Конфискация яхты российского бизнесмена влетела в копеечку Италии: детали
Власти Ирана подсчитали число жертв протестов среди ученых и студентов
Политолог раскрыл, что заставит Зеленского согласиться на мирные условия
«Продвижение есть»: Ми-28НМ выпускает более 100 ракет в день на СВО
Сырский признал превосходство ВВС России за счет бомб и новейших ракет
Во Франции «разнесли» Макрона за его просьбу к Трампу
Гражданство РФ и миллионные заработки: как живет осудивший СВО рэпер Markul
Теракт в центре Львова: кто взорвал Нацполицию Украины, подробности
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.