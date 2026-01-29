«Та куртка»: раскрыта неожиданная деталь встречи Путина и президента ОАЭ Зарубин: президент ОАЭ приехал в Москву в куртке, подаренной Путиным

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пришел на встречу с президентом России Владимиром Путиным в куртке, подаренной иностранному лидеру в ходе прошлого визита, сообщил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Он отметил, что Путин преподнес Аль Нахайяну подарок на предыдущей встрече из-за холода.

Когда Владимир Путин сейчас провожал президента ОАЭ, то в шутку поинтересовался, как поживает та самая куртка, которую он подарил в Санкт-Петербурге из-за холода на улице. На что президент ОАЭ ответил, что на нем сейчас та самая куртка, — пояснил Зарубин.

Ранее сообщалось, что делегация ОАЭ прибыла в Кремль на переговоры в кроссовках, несмотря на снегопад в столице. Путин встретил возглавлявшего делегацию президента ОАЭ в Георгиевском зале Кремля.

До этого стало известно, что Путин предложил президенту ОАЭ поговорить с глазу на глаз в рамках рабочего обеда. Перед этим российский лидер попросил выслушать коллег по всем «наиболее чувствительным» и важным вопросам.

Также президент России назвал Аль Нахайяна своим другом. По словам главы государства, в этом году дипломатическим отношениям обеих стран исполняется 55 лет.