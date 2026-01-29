Стала известна необычная деталь о делегации ОАЭ в Москве Делегацию ОАЭ заметили в Москве в кроссовках

Делегация ОАЭ прибыла в Кремль на переговоры в кроссовках несмотря на снегопад в столице, сообщили в Telegram-канале «Вы слушали Маяк». Отмечается, что ее возглавил президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян.

На канале уточнили, что президент РФ Владимир Путин встретил лидера ОАЭ в Георгиевском зале Кремля. Политики пожали друг другу руки в ходе торжественной церемонии.

Ранее стало известно, что Путин предложил президенту ОАЭ поговорить с глазу на глаз в рамках рабочего обеда. Перед этим российский лидер попросил выслушать коллег по всем «наиболее чувствительным» и важным вопросам.

До этого президент России назвал Аль Нахайяна своим другом. По словам главы государства, в этом году дипломатическим отношениям обеих стран исполняется 55 лет. Он подчеркнул, что Москва высоко ценит личный значительный вклад главы ОАЭ в продвижение всего комплекса российско-эмиратского стратегического партнерства.

Также Аль Нахайян выразил признательность президенту России Владимиру Путину за радушный прием. Он также отметил высокий уровень гостеприимства российского лидера.