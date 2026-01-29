«Мы высоко ценим»: Путин назвал другом президента ОАЭ

Президент России Владимир Путин назвал другом лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, в этом году дипломатическим отношениям обеих стран исполняется 55 лет. Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом. Самолет зарубежного лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Дорогой друг, рад видеть вас в Москве и хочу сердечно поприветствовать и вас, и всю вашу представительную делегацию. Мы высоко ценим ваш личный значительный вклад в продвижение всего комплекса российско-эмиратского стратегического партнерства, которое носит многоплановый и обоюдовыгодный характер, — сказал глава государства.

Ранее президент Путин предложил президенту ОАЭ после переговоров поговорить с глазу на глаз в рамках рабочего обеда. Перед этим российский лидер попросил выслушать коллег по всем «наиболее чувствительным» и важным вопросам.

До этого президент ОАЭ сообщил, что был рад встретиться с Путиным. Он поблагодарил коллегу за теплый прием и гостеприимство.