29 января 2026 в 14:51

«Мы высоко ценим»: Путин назвал другом президента ОАЭ

Путин назвал президента ОАЭ дорогим другом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал другом лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, в этом году дипломатическим отношениям обеих стран исполняется 55 лет. Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом. Самолет зарубежного лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Дорогой друг, рад видеть вас в Москве и хочу сердечно поприветствовать и вас, и всю вашу представительную делегацию. Мы высоко ценим ваш личный значительный вклад в продвижение всего комплекса российско-эмиратского стратегического партнерства, которое носит многоплановый и обоюдовыгодный характер, — сказал глава государства.

Ранее президент Путин предложил президенту ОАЭ после переговоров поговорить с глазу на глаз в рамках рабочего обеда. Перед этим российский лидер попросил выслушать коллег по всем «наиболее чувствительным» и важным вопросам.

До этого президент ОАЭ сообщил, что был рад встретиться с Путиным. Он поблагодарил коллегу за теплый прием и гостеприимство.

