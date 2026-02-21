Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 04:46

«Приближается»: дипломат заявил о возможном завершении конфликта на Украине

Поверенный Леденев: конфликт на Украине продвигается к своему завершению

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский конфликт постепенно приближается к своему завершению на фоне активизации переговорного процесса, заявил временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев на мероприятии в посольстве, приуроченном ко Дню защитника Отечества. Дипломат отметил позитивную динамику после недавних переговоров в Женеве.

Как вы могли слышать из новостей, в ходе последних переговоров в Женеве на этой неделе конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к своему завершению, — сказал Леденев.

Он подчеркнул, что нынешняя американская администрация, в отличие от предыдущей, действительно способствует урегулированию. Она не пытается добиться стратегического поражения Москвы.

Переговоры с участием представителей России, США и Украины прошли 17–18 февраля. Российскую делегацию на женевских переговорах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, который охарактеризовал дискуссии как «тяжелые, но деловые». Стороны обсуждали территориальные вопросы и параметры безопасности, при этом Киев настаивает на надежных гарантиях от Запада, а Москва — на демилитаризации и отказе Украины от вступления в НАТО.

переговоры
завершение
конфликты
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил о серии взрывов в пригороде Краснодара
Перечисленные самые популярные схемы обмана россиян к 23 февраля
Биография, слова об СВО, Бейонсе: как сейчас живет Николай Расторгуев
Аэропорт Волгограда ввел экстренные ограничения
«Порядочность»: Степашин назвал главное качество Путина
Камчатский военнослужащий стал Героем России в 19 лет
Стало известно, кто в России получает пенсию свыше 1 млн рублей
«Вина вдолгую»: россиянам ответили, что подарить мужчине на 23 Февраля
В Приамурье нашли место падения вертолета Robinson
США рассматривают устранение важного ближневосточного политика
Новые правила обучения на водительские права вступят в силу в России
«Приближается»: дипломат заявил о возможном завершении конфликта на Украине
Установлены личности восьми погибших на Байкале
Россиянам перечислили условия досрочного выхода на пенсию
Собственный бренд, измены Агутина, слова об СВО: как живет Анжелика Варум
Трамп подписал указ о введении новых пошлин для всех стран мира
Степашин раскрыл условие проведения выборов на Украине
Срыв концерта, злость на Долину, личная жизнь: где сейчас певица Слава
В ГД напомнили, что принесет россиянам праздничный конец февраля
Британка лишилась рук и ног из-за своей собаки
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.