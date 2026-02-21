«Приближается»: дипломат заявил о возможном завершении конфликта на Украине Поверенный Леденев: конфликт на Украине продвигается к своему завершению

Украинский конфликт постепенно приближается к своему завершению на фоне активизации переговорного процесса, заявил временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев на мероприятии в посольстве, приуроченном ко Дню защитника Отечества. Дипломат отметил позитивную динамику после недавних переговоров в Женеве.

Как вы могли слышать из новостей, в ходе последних переговоров в Женеве на этой неделе конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к своему завершению, — сказал Леденев.

Он подчеркнул, что нынешняя американская администрация, в отличие от предыдущей, действительно способствует урегулированию. Она не пытается добиться стратегического поражения Москвы.

Переговоры с участием представителей России, США и Украины прошли 17–18 февраля. Российскую делегацию на женевских переговорах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, который охарактеризовал дискуссии как «тяжелые, но деловые». Стороны обсуждали территориальные вопросы и параметры безопасности, при этом Киев настаивает на надежных гарантиях от Запада, а Москва — на демилитаризации и отказе Украины от вступления в НАТО.