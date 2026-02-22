Песков назвал важное качество Путина

Российский лидер Владимир Путин всегда держится в рамках приличия и не позволяет себе каких-либо плохих слов в адрес своих коллег, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным он прокомментировал недавнее интервью президента Украины Владимира Зеленского с ненормативной лексикой.

Давайте не будем обращать внимание на Зеленского. У нас есть наш президент, президент Путин. Он всегда держится в рамках приличия, он никогда не позволяет себе никаких плохих слов в адрес других глав государств, какими бы они ни были достойными этих плохих слов. Давайте все-таки равняться на нашего президента, — сказал Песков.

Тем временем в Будапеште появились билборды с изображением Зеленского. На них рекламируется петиция против выделения Киеву средств из бюджета Европейского союза за счет венгерских налогоплательщиков.

До этого стало известно, что прямая встреча лидеров России, США и Украины может состояться в ближайшие три недели. По словам спецпосланника американского президента США Стива Уиткоффа, в Вашингтоне уже готовятся предложения.