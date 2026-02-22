«Вопросы не согласованы»: политолог о встрече Путина, Трампа и Зеленского Политолог Дудаков усомнился в скорой встрече Путина, Трампа и Зеленского

Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского вряд ли состоится в ближайшие три недели, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что украинские и европейские политики препятствуют достижению компромисса по завершению конфликта.

На все это влияет в первую очередь недоговороспособность представителей украинского лобби и европейской партии войны. И те, и другие наотрез отказываются идти на серьезные уступки в ключевых вопросах: это касается вывода войск из Донбасса и признания территориальных потерь Украины. Наверное, пока преждевременно говорить о возможности проведения каких-то больших переговоров, особенно на самом высоком уровне, если базовые вопросы еще не согласованы, ― объяснил Дудаков.

Политолог также подчеркнул, что американская сторона не раз ставила дедлайны в рамках переговорного процесса. При этом установленные сроки по мирным договоренностям постоянно срывались, добавил он.

Ранее спецпосланник американского президента США Стив Уиткофф заявил, что прямая встреча лидеров России, США и Украины может состояться в ближайшие три недели. Он отметил, что в Вашингтоне уже готовятся предложения, а он вместе с зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером работает над инициативами, способными свести стороны за столом переговоров.