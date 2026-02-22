Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 15:46

Роскосмос поделился кадрами сверкающего Петербурга

Роскосмос показал, как выглядит ночной Петербург с 400-километровой высоты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Роскосмос опубликовал в Telegram-канале фотографию ночного Санкт-Петербурга. Автором кадра стал космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который запечатлел город с высоты 400 километров.

На кадре виднеется ночной Санкт-Петербург, подсвеченный огнями города. Небо же озарило северное сияние: наиболее ярко оно наблюдалось в Мурманской области и Карелии, однако редкое свечение удалось заметить и над Северной столицей.

Огни культурной столицы России с борта МКС, — говорится в сообщении.

Ранее Роскосмос опубликовал фото мощного снежного циклона «Валли» над Москвой. Съемку проводили спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». На снимке видно, что циклон охватил всю территорию Московского региона. В Роскосмосе отметили, что «Валли» пришел в столицу со стороны Болгарии.

До этого Роскосмос разместил снимок западной части туманности Вуаль. Она образовалась после взрыва массивной сверхновой звезды 10–20 тыс. лет назад. В итоге ударная волна разогнала окружающий межзвездный газ, сформировав гигантскую светящуюся структуру диаметром около 100 световых лет.

космонавты
Роскосмос
МКС
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Запорожской области сообщил о повторном блэкауте
«Корежит наших недругов»: Захарова о защите интересов России
Посольство России ответило на жалобу Сеула на патриотический баннер
Блэкаут на Запорожской АЭС 22 февраля: где был новый удар ВСУ, подробности
Роскосмос поделился кадрами сверкающего Петербурга
Зеленский обратился к Западу за помощью после ночных ударов
Четыре БПЛА сбили на подлете к Москве за час
Суровые морозы накроют Москву, сугробы не растают: прогноз погоды на март
Ученые смогли лишить раковые опухоли «плаща-невидимки»
Историк предрек закат влияния британской монархии
Часть школьников в России останется без обществознания: что известно
В Иране разработали план на случай удара США и гибели Хаменеи
В Южной Корее напряглись из-за надписи на баннере российского посольства
Израиль отказался финансировать восстановление сектора Газа
Лыжницу Непряеву дисквалифицировали из-за невнимательности
Экс-премьер Украины раскрыл, зачем Киев просит 60 дней на выборы
Непряева запаниковала после инцидента с перепутанными на Олимпиаде лыжами
Москвичей предупредили о новых погодных сюрпризах после циклона «Валли»
«Проблема номер один»: генерал о нюансе службы иностранных пилотов в ВСУ
23 февраля — выходной или нет? Будем ли отдыхать, календарь
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.