Роскосмос поделился кадрами сверкающего Петербурга

Роскосмос опубликовал в Telegram-канале фотографию ночного Санкт-Петербурга. Автором кадра стал космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который запечатлел город с высоты 400 километров.

На кадре виднеется ночной Санкт-Петербург, подсвеченный огнями города. Небо же озарило северное сияние: наиболее ярко оно наблюдалось в Мурманской области и Карелии, однако редкое свечение удалось заметить и над Северной столицей.

Огни культурной столицы России с борта МКС, — говорится в сообщении.

Ранее Роскосмос опубликовал фото мощного снежного циклона «Валли» над Москвой. Съемку проводили спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». На снимке видно, что циклон охватил всю территорию Московского региона. В Роскосмосе отметили, что «Валли» пришел в столицу со стороны Болгарии.

До этого Роскосмос разместил снимок западной части туманности Вуаль. Она образовалась после взрыва массивной сверхновой звезды 10–20 тыс. лет назад. В итоге ударная волна разогнала окружающий межзвездный газ, сформировав гигантскую светящуюся структуру диаметром около 100 световых лет.