22 февраля 2026 в 14:13

Раскритиковавший СВО рэпер рискует лишиться латвийского паспорта

SHOT: рэпер Markul рискует лишиться гражданства Латвии после критики СВО

Markul (настоящее имя — Маркас Маркулис) Markul (настоящее имя — Маркас Маркулис) Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Рэпер Markul (Маркас Маркулис), ранее осуждавший СВО, получил российское гражданство, что может привести к автоматической потере им подданства Латвии, сообщает Telegram-канал SHOT. Поскольку местное законодательство прямо запрещает сохранение первого паспорта при получении второго иностранного, власти Латвии могут принудительно лишить артиста гражданства.

Примечательно, что после начала специальной военной операции исполнитель публично критиковал действия России и уехал в Лондон, утверждает канал. Несмотря на антивоенные заявления в социальных сетях и текущее проживание в Европе, Маркулис продолжает регулярно посещать Россию с гастролями.

Ранее мигранта лишили российского гражданства после того, как он снял оскорбительное видео про паспорт РФ. Полиция нашла автора ролика, им оказался 30-летний мужчина, который получил гражданство в 2010 году. В миграционной службе сочли, что действия мужчины представляют угрозу для национальной безопасности страны.

рэперы
исполнители
Россия
паспорта
СВО
Латвия
