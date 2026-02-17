Зимняя Олимпиада — 2026
Мигранта лишили гражданства РФ после грубых слов о паспорте

В России лишили гражданства уроженца одного из государств ближнего зарубежья, который оскорблял паспорт РФ на видео, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Им оказался 30-летний мужчина, который получил гражданство в 2010 году в Карелии.

Сотрудники миграционной службы МВД России провели проверку, по итогам которой было установлено, что действия данного гражданина представляют опасность для национальной безопасности страны.

Министерством внутренних дел по Республике Карелия гражданство Российской Федерации данного лица прекращено. Ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации признаны недействительными, — написала Волк.

Ранее в Кемерово россиянина лишили гражданства за действия, представляющие угрозу национальной безопасности. Его паспорт аннулировали, и ему было предписано покинуть территорию России в течение двух недель. УФСБ выявило, что он распространял в зарубежных СМИ и социальных сетях материалы, направленные на дискредитацию государственных органов, содержащие оскорбительные высказывания и призывы к помощи другим странам.

