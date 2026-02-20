Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 15:50

Ученые обнаружили связь между «популярным» вирусом и раком кишечника

В Университете Южной Дании нашли связанный с раком кишечника вирус

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ученые из Университета Южной Дании обнаружили ранее неизвестный вирус, который значительно чаще присутствует в организме пациентов с колоректальным раком, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Communications Medicine. Речь идет о бактериофаге, обитающем внутри кишечной бактерии Bacteroides fragilis, которая давно ассоциируется с онкологическими заболеваниями кишечника, но встречается и у большинства здоровых людей.

Авторы работы решили изучить не саму бактерию, а ее внутреннюю среду и выяснили, что у тех, кому позже диагностировали рак, Bacteroides fragilis гораздо чаще была инфицирована специфическим вирусом. Это открытие может помочь в ранней диагностике заболевания.

Ранее ученые предупредили, что тропическая лихорадка чикунгунья, которую переносят комары, способна распространиться на 29 европейских стран из-за климатических изменений и появления инвазивных видов насекомых. Повышение температур создает благоприятную среду для передачи вируса на срок до полугода в государствах Южной Европы и до двух месяцев на юго-востоке Англии.

Дания
ученые
вирусы
кишечник
рак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Трамп отправил авианосец Gerald Ford к Ирану вопреки риску смертей в ВС
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Боец ВС России сравнил натовское оружие и сделал печальные для ВСУ выводы
Залужный нашел неожиданную связь между конфликтом с Россией и Тайсоном
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.