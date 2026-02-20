Ученые обнаружили связь между «популярным» вирусом и раком кишечника

Ученые из Университета Южной Дании обнаружили ранее неизвестный вирус, который значительно чаще присутствует в организме пациентов с колоректальным раком, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Communications Medicine. Речь идет о бактериофаге, обитающем внутри кишечной бактерии Bacteroides fragilis, которая давно ассоциируется с онкологическими заболеваниями кишечника, но встречается и у большинства здоровых людей.

Авторы работы решили изучить не саму бактерию, а ее внутреннюю среду и выяснили, что у тех, кому позже диагностировали рак, Bacteroides fragilis гораздо чаще была инфицирована специфическим вирусом. Это открытие может помочь в ранней диагностике заболевания.

Ранее ученые предупредили, что тропическая лихорадка чикунгунья, которую переносят комары, способна распространиться на 29 европейских стран из-за климатических изменений и появления инвазивных видов насекомых. Повышение температур создает благоприятную среду для передачи вируса на срок до полугода в государствах Южной Европы и до двух месяцев на юго-востоке Англии.