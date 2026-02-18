Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 13:34

«Заражение возможно»: в Европе забили тревогу из-за угрозы опасного вируса

The Guardian: тропическая лихорадка чикунгунья может поразить Европу

Тропическая лихорадка чикунгунья, переносимая комарами, может охватить 29 стран Европы из-за климатического кризиса и распространения инвазивных видов насекомых, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование. Ученые предупреждают, что повышение температуры создает условия для передачи вируса до более полугода в южноевропейских государствах и до двух месяцев на юго-востоке Англии.

Из-за повышения температуры, вызванного климатическим кризисом, заражение теперь возможно более шести месяцев в году в Испании, Греции и других странах Южной Европы, а также два месяца в году на юго-востоке Англии. По словам ученых, продолжающееся глобальное потепление означает, что распространение болезни на север — лишь вопрос времени, — говорится в материале.

Ранее в Калькутте зафиксировали летальный исход пациентки, заразившейся вирусом Нипах, от которого не существует лечения. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень летальности при этом заболевании колеблется от 40% до 75% в зависимости от качества медицинской помощи и контроля за распространением инфекции. Основными разносчиками вируса выступают летучие мыши, свиньи, зараженные продукты и больные люди.

Европа
чикунгунья
болезни
вирусы
