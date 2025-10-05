Юг Китая охватил опасный вирус Более трех тысяч случаев лихорадки чикунгунья выявили на юге Китая

Практически 3,2 тыс. новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья зафиксировано в южной провинции Гуандун за последнюю неделю, об этом свидетельствуют данные, опубликованные центром по контролю и профилактике заболеваний провинции. Речь идет о периоде с 28 сентября по 4 октября. При этом тяжелых случаев заболевания и летальных исходов пока не выявлено.

В период с 28 сентября по 4 октября в провинции был выявлен 3181 новый случай лихорадки чикунгунья. Тяжелых случаев и летальных исходов не зарегистрировано, — говорится в заявлении.

Исследователи уточнили, что больше всего заболевших проживает в городах Цзянмэнь, Фошань, Гуанчжоу, Чжаоцин и Шэньчжэнь. При этом власти Цзянмэня были вынуждены запустить механизм реагирования в области общественного здравоохранения третьего уровня. Это позволило сдержать стремительный рост эпидемии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков распространения лихорадки чикунгунья в России нет. Она пояснила, что внутри страны нет комаров, которые переносят лихорадку.