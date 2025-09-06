В Роспотребнадзоре оценили риски распространения чикунгуньи в России Глава Роспотребнадзора: в России нет условий для вспышки чикунгуньи

Рисков распространяя лихорадки чикунгуньи в России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На полях Восточного экономического форума она пояснила, что внутри страны нет комаров, которые переносят лихорадку, передает РИА Новости.

У нас нет комаров, которые бы переносили эту лихорадку. То есть видовые находки есть, но в силу нашего климата, в силу особенностей вегетации комаров, угроз распространения внутри страны на сегодняшний день нет, — пояснила Попова.

Глава ведомствасообщила, что в ряде азиатских стран сохраняется высокий уровень заболеваемости лихорадкой чикунгунья. По ее словам, россияне, посещающие эти регионы, нередко пренебрегают мерами профилактики, из-за чего заражаются и могут привезти инфекцию домой.

Тем временем китайские медики выявили 225 новых случаев заражения вирусом чикунгунья в южной провинции Гуандун за последнюю неделю. Все заболевшие переносят болезнь в легкой форме. Большинство заболевших выявлены в Фошане. Также случаи зафиксированы в Гуанчжоу и Шэньчжэне.