11 декабря 2025 в 12:51

Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне

Попова: в 2025 году в России снизилось число завозных случаев малярии

Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press
В 2025 году количество завозов малярии в Россию значительно сократилось, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям. Однако, по ее словам, сохраняется угроза распространения холеры, лихорадки Зика и чикунгунья. Также в страну завозят бруцеллез и брюшной тиф.

В отличие от предыдущих лет у нас сократилось количество завозов разных заболеваний, в первую очередь случаев малярии в этом году мы видим значительно меньше, — отметила она.

Также Попова заявила, что заболеваемость гриппом в России может значительно вырасти в новогодние праздники. Она отметила, что большой риск связан с тем, люди не обращаются за медпомощью своевременно.

До этого директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций и заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии университетской клиники МНОИ МГУ Георгий Викулов рассказал, что в России отсутствует угроза распространения эпидемии гриппа типа А. По его словам, увеличение числа заражений было прогнозируемым, поэтому СМИ преувеличивают реальную ситуацию.

