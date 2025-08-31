Раскрыто число новых случаев лихорадки чикунгунья в Китае На юге Китая за неделю выявили 225 новых случаев лихорадки чикунгунья

Китайские медики выявили 225 новых случаев заражения вирусом чикунгунья в южной провинции Гуандун за последнюю неделю, сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний. Все заболевшие переносят болезнь в легкой форме, передает ТАСС.

Так, 119 новых случаев заражения зарегистрированы в Фошане, где в начале июля произошла вспышка. В Гуанчжоу выявлены 49 заболевших, в Шэньчжэне — 16, остальные — в других городах.

29 августа в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что зафиксировали первый завозной случай лихорадки чикунгунья на территории Российской Федерации. Заболевший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что заразившийся мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал 10 дней.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что вспышка лихорадки чикунгунья в южных провинциях Китая не требует закрытия российских границ. Он пояснил, что комары — переносчики этого заболевания — нехарактерны для климата России.