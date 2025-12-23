Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 13:50

Где в России платят за первенца больше всего: какой регион, сколько выплата

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В одном субъекте Федерации семьи смогут получить за рождение первого ребенка значительную сумму. Где в России платят за первенца больше всего, какой это регион, сколько составляет размер выплаты?

Где в России платят за первенца больше всего: какой регион, сколько выплата

С января 2026 года в Новгородской области за первенца можно получить суммарно более 1 млн рублей, пишут СМИ со ссылкой на Министерство труда, семейной и социальной политики региона.

При рождении первого ребенка общая сумма выплат с учетом регионального капитала и федерального маткапитала составит чуть более миллиона при условии, что возраст матери до 29 лет.

Так, с 1 января размер региональной выплаты на первенца составит 350 тысяч рублей. Размер федерального маткапитала при рождении первого ребенка составит в 2026 году около 737 тысяч рублей.

Допустимые статьи расхода для региональной выплаты включают улучшение жилищных условий в пределах региона и оплату детского сада.

Региональный капитал на первенца в Новгородской области ввели в 2019 году. Сейчас он составляет 150 тысяч рублей. С 2026-го дотация, как утверждается, увеличится более чем в два раза. При предоставлении выплаты доход семьи не учитывается. Региональный капитал на третьего или последующих детей будут давать уже с учетом этого параметра.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько составит маткапитал в 2026 году

В 2026 году размер маткапитала при рождении первого ребенка составит 737 205 рублей. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что в последующие годы выплата будет расти: 766 693,3 рубля — в 2027-м, 797 361,03 рубля — в 2028-м.

В 2025 году на первого ребенка можно получить выплату в размере 690 266 рубля, если он родился или был усыновлен после 1 января 2020 года.

«Материнский капитал живой. Точно он будет развиваться в зависимости от того, какие есть потребности у современных родителей. Самое главное, что он будет, и это обнадеживает. Причем это одна из тех демографических мер поддержки, которая нам в определенное время дала хороший прирост в демографии. Поэтому мы тоже сейчас ее будем поднастраивать под тот год, в котором мы с вами живем», — сказала Буцкая.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее заявил, что выплатой маткапитала по планам ведомства в 2026 году воспользуются 1,7 млн семей. Он отметил, что в бюджет заложены около 567 млрд рублей на эти цели — на 30 млрд больше, чем в 2025-м.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает величины, равной двум прожиточным минимумам в регионе.

Что известно о прогрессивной шкале маткапитала

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести с 1 января 2026 года прогрессивную шкалу материнского капитала, которая значительно увеличит выплаты для многодетных семей.

Инициатива предполагает, что выплата на второго ребенка составит свыше 900 тысяч рублей, а третьего и последующих — около 1,4 млн рублей.

Читайте также:

Королевская семья Британии: последние новости, Гарри снова высмеял Трампа?

Погода в Москве во вторник, 23 декабря: январский мороз пришел ненадолго?

Почему не работает WhatsApp 23 декабря: где сбои в РФ, полная блокировка

выплаты
дети
семьи
регионы
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили причину одной из самых сильных атак ВС РФ на Украину
Подросток жестоко зарезал мать и несколько раз воткнул нож в младшего брата
Массовое бегство ВСУ, прорыв ВС РФ: где началось новое наступление 23 декабря
Окна и здоровье: влияние свежего воздуха, света и температуры на организм
Киркоров, Басков, Лепс и никакой Пугачевой: каким будет Новый год на ТВ
Хадж: история, правила и запреты главного исламского паломничества
В Кремле оценили последствия замедления иностранных мессенджеров
Курьеры начали «доставлять» детей в сумках
Политолог рассказал, когда США войдут в энергетические проекты России
Названо имя нового посла России в Чехии
Канделаки отказалась вырезать Долину из новогоднего шоу
Россиянам раскрыли минимальный размер пенсий в 2026 году
Стало известно, что может грозить Украине за введение санкций против КНР
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусов
Кардиолог перечислила назвала главный признак холодовой стенокардии
Россияне выбрали главных героев 2025 года
Где в России платят за первенца больше всего: какой регион, сколько выплата
Верховный суд выпустил постановление о критике российских чиновников
В России предупредили о скором распаде НАТО
ЦБ обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.