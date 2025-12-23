Где в России платят за первенца больше всего: какой регион, сколько выплата

В одном субъекте Федерации семьи смогут получить за рождение первого ребенка значительную сумму. Где в России платят за первенца больше всего, какой это регион, сколько составляет размер выплаты?

С января 2026 года в Новгородской области за первенца можно получить суммарно более 1 млн рублей, пишут СМИ со ссылкой на Министерство труда, семейной и социальной политики региона.

При рождении первого ребенка общая сумма выплат с учетом регионального капитала и федерального маткапитала составит чуть более миллиона при условии, что возраст матери до 29 лет.

Так, с 1 января размер региональной выплаты на первенца составит 350 тысяч рублей. Размер федерального маткапитала при рождении первого ребенка составит в 2026 году около 737 тысяч рублей.

Допустимые статьи расхода для региональной выплаты включают улучшение жилищных условий в пределах региона и оплату детского сада.

Региональный капитал на первенца в Новгородской области ввели в 2019 году. Сейчас он составляет 150 тысяч рублей. С 2026-го дотация, как утверждается, увеличится более чем в два раза. При предоставлении выплаты доход семьи не учитывается. Региональный капитал на третьего или последующих детей будут давать уже с учетом этого параметра.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько составит маткапитал в 2026 году

В 2026 году размер маткапитала при рождении первого ребенка составит 737 205 рублей. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что в последующие годы выплата будет расти: 766 693,3 рубля — в 2027-м, 797 361,03 рубля — в 2028-м.

В 2025 году на первого ребенка можно получить выплату в размере 690 266 рубля, если он родился или был усыновлен после 1 января 2020 года.

«Материнский капитал живой. Точно он будет развиваться в зависимости от того, какие есть потребности у современных родителей. Самое главное, что он будет, и это обнадеживает. Причем это одна из тех демографических мер поддержки, которая нам в определенное время дала хороший прирост в демографии. Поэтому мы тоже сейчас ее будем поднастраивать под тот год, в котором мы с вами живем», — сказала Буцкая.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее заявил, что выплатой маткапитала по планам ведомства в 2026 году воспользуются 1,7 млн семей. Он отметил, что в бюджет заложены около 567 млрд рублей на эти цели — на 30 млрд больше, чем в 2025-м.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает величины, равной двум прожиточным минимумам в регионе.

Что известно о прогрессивной шкале маткапитала

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести с 1 января 2026 года прогрессивную шкалу материнского капитала, которая значительно увеличит выплаты для многодетных семей.

Инициатива предполагает, что выплата на второго ребенка составит свыше 900 тысяч рублей, а третьего и последующих — около 1,4 млн рублей.

