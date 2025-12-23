Королевская семья Британии: последние новости, Гарри снова высмеял Трампа?

Новый год-2026
Принц Гарри сделал очередной выпад в сторону президента США Дональда Трампа, пишет RadarOnline. Что он сказал, какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 23 декабря?

Что Гарри сказал о Трампе

Герцог Сассекский недавно появился на мероприятии Британо-американского делового совета в Санта-Монике. В ходе своей речи Гарри упомянул чемпионат мира по футболу, который пройдет в следующем году в США, Канаде и Мексике. На него квалифицировались команды из Англии и Шотландии, поэтому принц отпустил колкую шутку о жесткой иммиграционной политике Трампа.

«В следующем году мы с нетерпением ждем возможности приветствовать британцев [на чемпионате мира по футболу]. При условии, что они будут вести себя прилично и успешно пройдут таможенный контроль и проверку иммиграционной и таможенной службы», — сказал Гарри.

Комментарий вызвал смех у аудитории, но источники, близкие к королевской семье, предупреждают, что юмор в сторону Трампа, возможно, был неуместным. Один из инсайдеров заявил, что неоднократные насмешки Гарри над президентом США являются «безрассудными», учитывая пристальное внимание к его визовому статусу.

«Высмеивать Трампа подобным образом, когда иммиграционная и таможенная служба и правительство США изучают его документы на проживание, невероятно рискованно. Один неверный шаг, и ему грозят серьезные последствия в связи с нарушением иммиграционного законодательства», — отметил он.

Гарри столкнулся с пристальным вниманием к своей калифорнийской визе после того, как американский фонд «Наследие» подал иск с требованием предоставить документы, касающиеся заявления принца о прошлом употреблении наркотиков, подробно изложенном в его мемуарах.

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник, близкий к герцогу, сказал: «Гарри не продумывает последствия. Он всегда был импульсивным. Высмеивать Трампа, особенно после проверки визы, — это играть с огнем. Это невероятно глупый поступок. Но Гарри никогда не отличался особым умом».

Как Уильям поддерживает дочерей Эндрю

По информации RadarOnline, принц Уильям оказывает негласную поддержку своим кузинам-принцессам, Беатрис и Евгении, несмотря на ситуацию с их опозоренными родителями — бывшем принцем Эндрю и Сарой Фергюсон.

На прошлой неделе сестры были приняты на раннем рождественском обеде короля Карла III в Букингемском дворце, что стало одним из первых случаев их присутствия на крупном семейном мероприятии после скандала, связанного с Джеффри Эпштейном.

«Беатрис и Евгения столкнулись с пристальным вниманием общественности из-за действий своих родителей. Уильям знает, каково это, когда твоя семья постоянно находится в центре внимания СМИ. Он очень им сочувствует, незаметно оказывает поддержку и дает советы», — сказал источник из королевской семьи.

Принцесса Беатрис Принцесса Беатрис Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Другой инсайдер добавил: «Независимо от мнения об их родителях, Беатрис и Евгения не обвинялись ни в каких правонарушениях. Им приходилось годами наблюдать за унижениями и публичной критикой своих родителей, и тем не менее они оставались близки к остальным членам королевской семьи. Их бабушка, покойная королева Елизавета II, очень любила их, и король с Уильямом, похоже, тоже стремятся их защитить. Обед во дворце был бы очень гостеприимным, и было отрадно видеть их такими бодрыми и счастливыми».

