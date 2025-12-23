Новый год-2026
23 декабря 2025 в 13:45

В Госдуме раскрыли, почему цены в ветклиниках выросли в два раза

Депутат Бурматов: услуги в ветклиниках подорожали из-за роста цен на препараты

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Ветеринарные услуги подорожали в два раза с 2020 года, поскольку в России дефицит отечественных препаратов, а цены на зарубежные аналоги существенно повысились, заявил НСН депутат Госдумы Владимир Бурматов. Аналогично и с медицинскими инструментами. Он отметил, что ситуацию можно отрегулировать, но тогда весь комплекс услуг должен быть импортозамещен.

С начала пандемии чек вырос в два раза. Это касается ряда услуг. За последние четыре года все очень подорожало, в первую очередь ветеринарные препараты. У нас с импортозамещением затруднения, а зарубежные препараты везут через третьи страны, поэтому цена выросла в разы, — высказался Бурматов.

Если ветеринарные клиники перейдут на отечественные препараты, наркоз, инструменты и расходники, то и цены на услуги изменятся. Но все упирается в дефицит материалов, отметил парламентарий. Он добавил, что стоимость услуг также варьируется от известности клиник. В России работают как «звездные» ветклиники, так и более бюджетные варианты.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила провести срочный анализ ценовой ситуации в ветеринарных клиниках России, заявив о недопустимо высоких расценках. Она связала проблему с отсутствием конкуренции и недостатком таких учреждений.

ветеринары
депутаты
цены
питомцы
