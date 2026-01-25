Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 10:08

В Госдуме предложили частично легализовать использование ИИ в одной сфере

Депутат Нилов предложил легализовать использование ИИ в образовании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Госдуме предложили частично легализовать использование ИИ в образовании, сообщает РИА Новости. По мнению депутата Ярослава Нилова, при этом необходима качественная модернизация систем проверки оригинальности текстов («Антиплагиат») для выявления сгенерированного контента.

На фоне активного развития современных технологий и повсеместного внедрения технологий на базе искусственного интеллекта представляется целесообразным рассмотреть вопрос частичной легализации использования ИИ-инструментов в образовательных целях через создание централизованной цифровой среды, — говорится в письме Нилова на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект превзойдет любого человека по уровню интеллекта к концу 2026 года. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он подчеркнул, что к 2030–2031 годам ИИ станет умнее всего человечества.

До этого стало известно, что согласно некоторым исследованиям, к 2030 году до 30% рабочих мест могут претерпеть изменения из-за автоматизации, а 85% профессий будут требовать комбинации технических и гибких навыков. В этом контексте обучение и переобучение становятся не просто трендом, а необходимостью, отмечают эксперты.

Госдума
образование
депутаты
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы поедем»: известный детский хирург из США захотел вернуться в Россию
Власти раскрыли последствия атаки FPV-дрона ВСУ на частный дом
Названо условие, при котором Евросоюз и Россия могут вернуться к диалогу
Толпа британских туристов избила семью из Москвы в египетском отеле
Новый вирус впервые унес жизнь человека
Раскрыты подробности о состоянии рухнувших в Мурманской области опор ЛЭП
«Вашингтон» с Овечкиным потерпел обидное поражение в «регулярке» НХЛ
В Британии захотели создать свое ФБР
Спорим, что не делали: необычный салат с креветками и хурмой
Назван кандидат на роль переговорщика по Украине от Евросоюза
Как сделать пасту Амосова дома быстро: рецепт для иммунитета
На Западе раскрыли, как Трамп стал «свахой» Китая и союзников США
Черепах «ошпарило» кипятком в российском регионе
«Это страшно»: блокадница рассказала, как по Ленинграду вели пленных немцев
МИД РФ уточнил, как идет диалог по дипсобственности и авиасообщению с США
«Как Долину»: российского актера обманули мошенники
В Госдуме назвали главную цель массированного удара ВСУ по Белгороду
Молодые россияне рассказали о своем отношении к Богу
На Западе раскрыли смысл интереса США к Гренландии
В США медбрат был убит полицией за попытку помочь женщине в ходе протестов
Дальше
Самое популярное
В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.