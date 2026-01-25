В Госдуме предложили частично легализовать использование ИИ в одной сфере Депутат Нилов предложил легализовать использование ИИ в образовании

В Госдуме предложили частично легализовать использование ИИ в образовании, сообщает РИА Новости. По мнению депутата Ярослава Нилова, при этом необходима качественная модернизация систем проверки оригинальности текстов («Антиплагиат») для выявления сгенерированного контента.

На фоне активного развития современных технологий и повсеместного внедрения технологий на базе искусственного интеллекта представляется целесообразным рассмотреть вопрос частичной легализации использования ИИ-инструментов в образовательных целях через создание централизованной цифровой среды, — говорится в письме Нилова на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект превзойдет любого человека по уровню интеллекта к концу 2026 года. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он подчеркнул, что к 2030–2031 годам ИИ станет умнее всего человечества.

До этого стало известно, что согласно некоторым исследованиям, к 2030 году до 30% рабочих мест могут претерпеть изменения из-за автоматизации, а 85% профессий будут требовать комбинации технических и гибких навыков. В этом контексте обучение и переобучение становятся не просто трендом, а необходимостью, отмечают эксперты.