24 января 2026 в 17:09

Умер депутат Мособлдумы Максимович

Депутат Московской областной думы Максимович умер в 66 лет

Павел Максимович Павел Максимович Фото: mosobl.er.ru
На 67-м году жизни скончался депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Павел Максимович, рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. Причины смерти он раскрывать не стал, но отметил, что политик ушел скоропостижно. Дата и место прощания станут известны позже.

С прискорбием сообщаю, что сегодня на 67-м году жизни скоропостижно скончался депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия», избранный по Подольскому избирательному округу, Павел Иванович Максимович, — написал Артамонов.

Он был награжден знаками «За верность Подольску», «За заслуги перед городом Подольском» I степени, почетным знаком «Добро и милосердие», благодарностью Президента Российской Федерации. Артамонов назвал Максимовича человеком огромной энергии, высокого профессионализма и искренней любви к своему делу.

Ранее появилась информации, что режиссер Александр Олейников умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Телеведущему стало плохо ранним утром в субботу, 24 января.

