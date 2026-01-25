Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 12:02

«Драматически изменился»: Песков о беспокойстве за современную геополитику

Песков заявил о драматических изменениях в мире

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мир драматически изменился и продолжает траекторию перемен, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Он добавил, что все это является производным политики двойных стандартов, которая доминировала в Европе на протяжении многих десятилетий.

В мире, который драматически изменился и который продолжает траекторию перемен, — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Песков также отметил, что драматические изменения в мире связаны с «бедным поколением политиков», которые сейчас у власти в ЕС. По его словам, европейские лидеры не могут противостоять напористости президента США Дональда Трампа.

Трамп — это опытный политик. Политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса, сурового и беспощадного, — добавил Песков.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что западные страны побегут к России восстанавливать торговые и экономические отношения после воцарения мира на Украине. По его словам, тогда мировое сообщество увидит всех лицемеров.

