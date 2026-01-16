Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 07:00

Звездный час двух знаков: что сулят звезды Водолеям и Львам с 16 января

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новый год только набирает обороты, и астрологи обещают поистине волшебные перемены для двух знаков Зодиака. С 16 января Водолеи и Львы смогут ощутить на себе благосклонность звезд — впереди период новых возможностей и ярких свершений.

Для Водолеев наступает время, когда мечты постепенно превращаются в реальность. Важно прислушиваться к своей интуиции и не бояться мыслить нестандартно: именно креативный подход поможет найти неожиданные пути для реализации задуманного. Амбиции, которые раньше казались слишком смелыми, теперь способны стать основой для настоящих успехов. Жизнь начнёт наполняться новыми возможностями, приближая к заветным целям.

Львам с 16 января открывается новая эра — время, когда каждое начинание будет поддержано высшими силами. Сосредоточившись на своих желаниях и смело заявляя о них, можно привлечь в жизнь удачу и счастье. Возможно, именно сейчас появятся уникальные шансы, способные изменить судьбу. У Львов есть все предпосылки для того, чтобы создать жизнь, полную радости, любви и успеха — главное верить в себя.

Ранее астролог Тамара Глоба делится ключевыми ориентирами: год потребует терпения, но подарит шансы укрепить семью и улучшить материальное положение. Главное — сохранять хладнокровие и действовать обдуманно.

