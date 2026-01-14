Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 14:22

Стрельцы в 2026 году: гид по важным событиям — как пройти год с пользой и без потерь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите знать, чего ждать от 2026 года, если вы Стрелец? Астролог Тамара Глоба делится ключевыми ориентирами: год потребует терпения, но подарит шансы укрепить семью и улучшить материальное положение. Главное — сохранять хладнокровие и действовать обдуманно.

В отношениях возможны периоды недопонимания, однако мудрость и такт помогут сохранить связи или выстроить новые границы. Семья и дом выйдут на первый план: в начале марта и во второй половине лета придется активно участвовать в решении родственных или жилищных вопросов — возможны переезды или ремонт. При этом вы ощутите поддержку близких, а март принесет романтические возможности: одинокие Стрельцы могут встретить интересного человека, а пары — пережить возрождение чувств.

В финансовой сфере год благоприятен для операций с недвижимостью, но осенью и в конце года стоит быть бдительнее: избегайте сомнительных вложений. Для тех, кто планирует расширение семьи, 2026‑й может стать удачным — энергия года способствует созданию теплой атмосферы и укреплению семейных уз.

Ранее Тамара Глоба заявила, что главными датами наступившего 2026 года будут 26 февраля и 20 января. По ее словам, даже провидец Вольф Мессинг считал судьбоносным конец зимы будущего года.

