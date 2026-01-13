2026‑й — год возможностей и перемен: гороскоп Тамары Глобы для Овнов, Львов и Козерогов

Год Красной Огненной Лошади обещает быть насыщенным и полным сюрпризов. По мнению астролога Тамары Глобы, 2026 год принесет яркие возможности тем, кто готов трудиться и не боится двигаться вперед. Однако финансовые перспективы будут распределены неравномерно — давайте посмотрим, кому звезды сулят удачу.

Овнам предстоит непростой, но перспективный год. Влияние Нептуна и Сатурна принесет не только возможности, но и ограничения — придется усмирить порывы и проявить внимательность. Тем не менее откроются двери для прибыльных вложений, роста популярности и даже новой любви. Творческое направление обещает стать особенно успешным.

Львы получат много новых шансов, которые поначалу могут показаться не столь значимыми. С февраля появятся перспективы заработка вдали от дома, а апрель подарит дальние поездки, ведущие к финансовой реализации. В середине года переход Юпитера в знак Льва создаст особенно благоприятный период — правда, возможно столкновение с конкурентами. Поддержка друзей сыграет важную роль.

Козерогам 2026 год сулит укрепление семейного дела. В профессиональной сфере успех придет с марта, хотя в начале года возможны сложности с начальством. Во второй половине года ожидаются значительные перемены в общественной деятельности и активное построение материального благополучия.

