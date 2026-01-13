Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 10:39

2026‑й — год возможностей и перемен: гороскоп Тамары Глобы для Овнов, Львов и Козерогов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Год Красной Огненной Лошади обещает быть насыщенным и полным сюрпризов. По мнению астролога Тамары Глобы, 2026 год принесет яркие возможности тем, кто готов трудиться и не боится двигаться вперед. Однако финансовые перспективы будут распределены неравномерно — давайте посмотрим, кому звезды сулят удачу.

Овнам предстоит непростой, но перспективный год. Влияние Нептуна и Сатурна принесет не только возможности, но и ограничения — придется усмирить порывы и проявить внимательность. Тем не менее откроются двери для прибыльных вложений, роста популярности и даже новой любви. Творческое направление обещает стать особенно успешным.

Львы получат много новых шансов, которые поначалу могут показаться не столь значимыми. С февраля появятся перспективы заработка вдали от дома, а апрель подарит дальние поездки, ведущие к финансовой реализации. В середине года переход Юпитера в знак Льва создаст особенно благоприятный период — правда, возможно столкновение с конкурентами. Поддержка друзей сыграет важную роль.

Козерогам 2026 год сулит укрепление семейного дела. В профессиональной сфере успех придет с марта, хотя в начале года возможны сложности с начальством. Во второй половине года ожидаются значительные перемены в общественной деятельности и активное построение материального благополучия.

Ранее сообщалось, что для Близнецов январь станет поистине волшебным месяцем — звезды сулят встречу, которая может кардинально изменить вашу жизнь к лучшему. Главное — не пройти мимо своего шанса!

Проверено редакцией
Читайте также
Ваш новый любимый завтрак! Итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами — плотный, ароматный и очень сытный
Общество
Ваш новый любимый завтрак! Итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами — плотный, ароматный и очень сытный
Из куриной грудки за 15 минут: рулетики «Кордон Блю» и вы забудете о надоевших котлетах
Общество
Из куриной грудки за 15 минут: рулетики «Кордон Блю» и вы забудете о надоевших котлетах
Забудьте о скучном хлебе! Венесуэльская арипа — кукурузная лепешка + ассорти начинок. Проще и сытнее не бывает
Общество
Забудьте о скучном хлебе! Венесуэльская арипа — кукурузная лепешка + ассорти начинок. Проще и сытнее не бывает
Гороскоп 13 января: у кого изменится личная жизнь, кому пора в спортзал?
Семья и жизнь
Гороскоп 13 января: у кого изменится личная жизнь, кому пора в спортзал?
Фаза Луны сегодня, 13 января: сидим в одиночестве, сохраняем здоровье
Семья и жизнь
Фаза Луны сегодня, 13 января: сидим в одиночестве, сохраняем здоровье
астрология
Тамара Глоба
знаки зодиака
Новый год
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко назвал возможную причину смерти младенцев в Новокузнецке
Раскрыты страшные подробности о новокузнецком роддоме, где умерли младенцы
Автоюрист рассказал, куда жаловаться из-за парковки на тротуаре
Названа вероятная причина гибели детей в роддоме Новокузнецка
Трасса в Сибири встала из-за массового ДТП
Раскрыто, что рассмешило ди Каприо на вручении «Золотого глобуса»
Документы раскрыли тайну пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Быстрые низкокалорийные котлетки: едим и не толстеем, готовим за полчаса
Мужчина с ножом наводил ужас на людей в подмосковном ТЦ
В СК раскрыли, кто может быть виноват в крушении Су-30 в российском регионе
Кинолог объяснил, к чему может привести неправильное хранение корма
«Он берет паузу»: Малахов рассказал, что Киркоров оставил свое хобби
Совфед взял на контроль расследование гибели младенцев в Новокузнецке
Момент задержания и допрос подростка за связь с ГУР Украины попал на видео
Подросток попал в реанимацию после замены лампочки в люстре
Ушел из жизни актер из «Зачарованных»
Почему не работает WhatsApp 13 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Покровск, Удачное: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 января
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 января 2026 года
Суд Новосибирска закрыл дело врача больницы, где умерла двухлетняя девочка
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.