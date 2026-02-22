Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 11:49

Солнце превратилось в «идеальный диск» и сбило с толку ученых

ИКИ РАН: на Солнце полностью исчезли пятна впервые с декабря 2021 года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Солнце на обращенной к Земле стороне стало абсолютно чистым, превратившись в «идеальный диск» без каких-либо визуальных особенностей, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. На поверхности звезды не наблюдается ни одного, даже самого незначительного пятна.

Подобное явление фиксируется учеными крайне редко: последний раз Солнце оставалось полностью без пятен более четырех лет назад — 11 декабря 2021 года. Астрономы подчеркивают, что пятна являются неотъемлемой частью солнечной поверхности, они возникают в местах высокой концентрации магнитного потока. Именно там аккумулируется энергия для мощных выбросов, однако вчера, впервые с 2024 года, на звезде не произошло ни одной вспышки.

Затишье ученые связывают с фазами солнечного цикла, когда интенсивность магнитных полей временно снижается. Текущее состояние звезды обещает спокойную геомагнитную обстановку на ближайшие дни.

До этого в ИКИ РАН отметили, что солнечная активность за два года обрушилась до самых низких значений. Солнце, которое в начале 2026 года устанавливало рекорды по силе радиационных штормов и количеству мощных вспышек, неожиданно вошло в состояние «глубочайшей депрессии».

