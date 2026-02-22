Крымские школьники собрали прототип робота-бармена

Крымские школьники разработали серию необычных роботов, начиная барменом и заканчивая «танком», рассказал ТАСС кандидат технических наук Эльмар Ягьяев. Прототипы сконструировали учащиеся инженерных классов, созданных на базе Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) имени Февзи Якубова.

Особый интерес вызвал «робот-папарацци», предназначенный для дистанционной фото- и видеосъемки с мобильных устройств. Главная цель таких разработок — научить будущих инженеров основам механики и программирования на практике.

Если они смогут освоить небольших роботов, то же они смогут сделать и с большими, — подчеркнул собеседник агентства.

Ягьяев отметил, что вуз становится базовой площадкой для создания робототехнического кластера в Крыму. Уже с 2027 года здесь начнут готовить дипломированных специалистов по мехатронике и беспилотным системам. Помимо этого, университет работает над созданием серьезных роботов-сварщиков и манипуляторов.

Для апробации этих проектов в вузе открывается специальная лаборатория. Учащиеся 10–11 классов уже сейчас могут получить рабочую специальность оператора БПЛА или станков с ЧПУ в рамках довузовской подготовки.

Ранее Минпросвещения России включило в федеральный перечень учебников первый школьный курс по нейросетям. Пособия под названием «Введение в искусственный интеллект» разработаны для учащихся пятых, шестых, седьмых, восьмых и девятых классов силами Альянса в сфере ИИ и издательства «Просвещение».