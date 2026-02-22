Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 12:19

Крымские школьники собрали прототип робота-бармена

Крымские школьники сконструировали роботов-барменов и роботов-папарацци

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Крымские школьники разработали серию необычных роботов, начиная барменом и заканчивая «танком», рассказал ТАСС кандидат технических наук Эльмар Ягьяев. Прототипы сконструировали учащиеся инженерных классов, созданных на базе Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) имени Февзи Якубова.

Особый интерес вызвал «робот-папарацци», предназначенный для дистанционной фото- и видеосъемки с мобильных устройств. Главная цель таких разработок — научить будущих инженеров основам механики и программирования на практике.

Если они смогут освоить небольших роботов, то же они смогут сделать и с большими, — подчеркнул собеседник агентства.

Ягьяев отметил, что вуз становится базовой площадкой для создания робототехнического кластера в Крыму. Уже с 2027 года здесь начнут готовить дипломированных специалистов по мехатронике и беспилотным системам. Помимо этого, университет работает над созданием серьезных роботов-сварщиков и манипуляторов.

Для апробации этих проектов в вузе открывается специальная лаборатория. Учащиеся 10–11 классов уже сейчас могут получить рабочую специальность оператора БПЛА или станков с ЧПУ в рамках довузовской подготовки.

Ранее Минпросвещения России включило в федеральный перечень учебников первый школьный курс по нейросетям. Пособия под названием «Введение в искусственный интеллект» разработаны для учащихся пятых, шестых, седьмых, восьмых и девятых классов силами Альянса в сфере ИИ и издательства «Просвещение».

Крым
роботы
школьники
изобретения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД России выступили с грозным обращением к подросткам
Бывшая супруга Галущенко связалась с партнером из «Райского досье»
Появилось видео лавины, накрывшей горнолыжный курорт на Эльбрусе
Политолог ответил, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США
Страшную находку сделали при расширении дороги в Дагестане
«Русский Рэмбо» в одиночку взял в плен восьмерых бойцов ВСУ: как это было
Дворник-рецидивист устроил поножовщину у продуктового магазина
В Госдуме предупредили о новом порядке психиатрического освидетельствования
В Совете Федерации высказались об ошибочных заморозках банковских переводов
Королевская семья Британии: новости, Карл III решил сдать Эндрю?
Сыну украинского вора в законе отрубили фаланги пальцев и изнасиловали
Ушедшая из России немецкая компания «попросилась» назад
Ребенок стал жертвой пожара в российском городе
ВС России поразили ВПК Украины высокоточным ударом
Военный назвал неочевидное преимущество советского ПТУР над беспилотниками
ВС России за сутки сбили 326 украинских БПЛА
Мода на ретро подстегнула спрос на виниловые пластинки
Российский военный рассказал, как на Кубе содержат оружие СССР
Крымские школьники собрали прототип робота-бармена
Саратов, Энгельс, Луганск, Саранск: где были атаки ВСУ в России 22 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.