Украине предрекли потерю еще одного крупного кредита из-за Венгрии FT: Украина может лишиться еще одного крупного кредита из-за Венгрии

Украина может остаться без еще одного крупного кредита из-за Венгрии, сообщает Financial Times. По информации журналистов, заем могли предоставить в зависимости от закрытия ожидаемой дыры в бюджете Киева.

Новый кредит на $8,1 млрд (622 млрд рублей — NEWS.ru), который МВФ должен был одобрить на следующей неделе, также может быть затронут вето, (наложенным — NEWS.ru) Венгрией, — уточнили в издании.

Известно, что 20 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступил против выделения кредита Украине размером €90 млрд (8 трлн рублей). Причиной стало препятствование Украиной транзиту российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Ранее глава кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Антал Роган заявил, что Будапешт не поддастся на угрозы Киева по вопросам членства Украины в Европейском союзе и эксплуатации нефтепровода «Дружба». По его словам, это не случится ни при каких обстоятельствах из-за негативных последствий подобного решения.

До этого аналитик Золтан Кошкович заявил, что попытка украинского президента Владимира Зеленского заблокировать поставки нефти в Венгрию и Словакию обернулась для Киева катастрофическими последствиями. Эксперт предположил, что Будапешт и Братислава действуют скоординированно, готовя синхронный ответ на давление со стороны Украины.