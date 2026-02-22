Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 12:09

«После предательства»: в США порассуждали об уступках по Донбассу

American Conservative: Россия не пойдет на уступки по Донбассу на переговорах

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не пойдет на компромисс по Донбассу в рамках переговоров по урегулированию кризисной ситуации на Украине, пишет The American Conservative. По словам аналитиков, Москва не откажется от защиты этнических русских, проживающих на территории региона, после того, как Евросоюз нарушил минские договоренности.

После политических угроз языку, религии, культуре и правам этнических русских, последовавших за поддержанным США переворотом на Майдане в 2014 году, и после растущих военных угроз Донбассу со стороны Киева, и после предательства Европой Минских соглашений, которые должны были успокоить конфликт на Донбассе — Россия не откажется от защиты этнических русских региона, — сказано в материале.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров обратил внимание, что Европейский союз на Мюнхенской конференции показал намерение использовать Вооруженные силы Украины до последнего украинца в вооруженном конфликте с российской стороной. По словам экс-премьера, вопрос устранения действующего на Украине правительства следует обсуждать с США, а не с Брюсселем.

переговоры
Украина
Донбасс
территории
уступки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар в Луганске, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 22 февраля
Петербуржец с гранатой вымогал у сотрудников магазина водку и пельмени
В МВД России выступили с грозным обращением к подросткам
Бывшая супруга Галущенко связалась с партнером из «Райского досье»
Появилось видео лавины, накрывшей горнолыжный курорт на Эльбрусе
Политолог ответил, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США
Страшную находку сделали при расширении дороги в Дагестане
«Русский Рэмбо» в одиночку взял в плен восьмерых бойцов ВСУ: как это было
Дворник-рецидивист устроил поножовщину у продуктового магазина
В Госдуме предупредили о новом порядке психиатрического освидетельствования
В Совете Федерации высказались об ошибочных заморозках банковских переводов
Королевская семья Британии: новости, Карл III решил сдать Эндрю?
Сыну украинского вора в законе отрубили фаланги пальцев и изнасиловали
Ушедшая из России немецкая компания «попросилась» назад
Ребенок стал жертвой пожара в российском городе
ВС России поразили ВПК Украины высокоточным ударом
Военный назвал неочевидное преимущество советского ПТУР над беспилотниками
ВС России за сутки сбили 326 украинских БПЛА
Мода на ретро подстегнула спрос на виниловые пластинки
Российский военный рассказал, как на Кубе содержат оружие СССР
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.