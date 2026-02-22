«После предательства»: в США порассуждали об уступках по Донбассу American Conservative: Россия не пойдет на уступки по Донбассу на переговорах

Россия не пойдет на компромисс по Донбассу в рамках переговоров по урегулированию кризисной ситуации на Украине, пишет The American Conservative. По словам аналитиков, Москва не откажется от защиты этнических русских, проживающих на территории региона, после того, как Евросоюз нарушил минские договоренности.

После политических угроз языку, религии, культуре и правам этнических русских, последовавших за поддержанным США переворотом на Майдане в 2014 году, и после растущих военных угроз Донбассу со стороны Киева, и после предательства Европой Минских соглашений, которые должны были успокоить конфликт на Донбассе — Россия не откажется от защиты этнических русских региона, — сказано в материале.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров обратил внимание, что Европейский союз на Мюнхенской конференции показал намерение использовать Вооруженные силы Украины до последнего украинца в вооруженном конфликте с российской стороной. По словам экс-премьера, вопрос устранения действующего на Украине правительства следует обсуждать с США, а не с Брюсселем.