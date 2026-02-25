Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак

Бутерброды, круассаны, а также сладкие какао и кофе нельзя есть на завтрак, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Она отметила, что завтрак должен состоять из белков, а не из углеводов.

Они дадут сытость в моменте, но буквально через два часа организм будет испытывать повышенную потребность в еде. Если организм находится в порочном круге, он будет снова просить новую дозу углеводов, — рассказала Лазуренко.

Она призвала по утрам отдавать предпочтение блюдам из яиц, так как они содержат полный набор незаменимых аминокислот. По ее словам, еще одним вариантом хорошего завтрака станет каша — она поможет надолго сохранить чувство насыщения.

