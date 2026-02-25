Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 12:30

Не хотите ждать, пока тесто подрастёт? Творожные «Пампушки» с ванилью — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Фото: D-NEWS.ru
Беру творог, яйца и муку — и готовлю нежные пампушки прямо на сковороде без дрожжей и долгого ожидания. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что никакого подхода и расстойки — просто смешал, сформировал и обжарил, а результат получается пышным, воздушным и невероятно ароматным. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые пампушки с хрустящей корочкой и мягкой, тающей во рту серединкой. Ванильный аромат наполняет кухню, а внутри каждого шарика — нежная творожная нежность. Они исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 1 яйцо, 150 г муки, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, ½ ч. ложки соды (гашёной уксусом), ванилин, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой с яйцом, сахаром, солью и ванилином. Добавьте гашёную соду и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, нелипкое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной 1 см и вырежьте кружочки стаканом. Обжаривайте пампушки на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
