25 февраля 2026 в 11:30

Надоели капризы дрожжевого теста? Пеку творожные «Косички» с маком — мягкие, воздушные, всегда удаются с первого раза

Надоели капризы дрожжевого теста? Пеку творожные «Косички» с маком — мягкие, воздушные, всегда удаются с первого раза. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для домашнего чаепития или уютного завтрака. Его необычность в том, что творожное тесто без дрожжей получается нежным, эластичным и совсем не капризным, а маковая начинка с ванилью превращается в ароматную, сочную сердцевину. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые косички с хрустящей сахарной корочкой и мягким, тающим внутри тестом, щедро приправленным маком. Они такие воздушные, что буквально исчезают со стола, не успевая остыть, и каждый раз хочется испечь ещё.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 250 г муки, 100 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, щепотка соли. Для начинки: 50 г мака, 2 ст. ложки сахара, 50 мл молока. Мак залейте горячим молоком с сахаром, дайте набухнуть. Творог разомните с мягким маслом, яйцом, сахаром, солью и ванилином. Добавьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт, нарежьте на полоски, выложите маковую начинку и заплетите косички. Выпекайте при 190 градусах 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
М. Левицкая
