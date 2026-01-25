Капустный пирог-лепешка на сковороде — сытно, дешево и очень быстро!

Этот рецепт — спасение для тех, кто хочет накормить семью полезным завтраком, не тратя время на замешивание теста и долгое ожидание у духовки. Лепешка получается невероятно сочной внутри и с аппетитной хрустящей корочкой снаружи, а продукты для нее найдутся на любой кухне.

Возьмите 200 г свежей белокочанной капусты и нашинкуйте ее максимально тонкой и короткой соломкой. Если овощ попался жесткий, слегка присыпьте его солью и немного помните руками, чтобы выделился сок. В отдельной миске взболтайте вилкой 2 крупных куриных яйца, добавьте к ним щепотку соли и ваши любимые специи — отлично подойдет черный перец или сушеный чеснок. Соедините капусту с яичной массой и всыпьте 2 ст. л. пшеничной муки для связки. Тщательно перемешайте все ложкой, чтобы каждое капустное волокно было окутано нежным кляром.

Разогрейте сковороду с 1 ст. л. растительного масла и выложите получившуюся массу, аккуратно разровняв ее лопаткой в ровный блин. Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне около 5–7 минут. Когда низ станет румяным, аккуратно переверните лепешку с помощью тарелки и жарьте еще 5 минут до золотистого цвета. Подавайте горячей, разрезав на аппетитные треугольники, как настоящую пиццу.

Совет: если за минуту до готовности посыпать лепешку 30 граммами тертого сыра, будет еще вкуснее.

