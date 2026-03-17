Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 17:30

Беру пекинку и яйцо — через 10 минут уже едим. Хрустящие шницели затмят любое мясо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или легкого перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, поджаристые шницели снаружи и мягкие, тающие внутри, с легким чесночным ароматом и пикантной ноткой любимых специй. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу, и даже мясоеды просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 400 граммов пекинской капусты, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 2 зубчика чеснока, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Капусту нарежьте тонкими полосками, переложите в глубокую миску, слегка посолите и хорошо помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Добавьте мелко рубленую зелень, измельченный чеснок, яйца и муку.

Тщательно перемешайте до однородности. Масса должна напоминать густое тесто. Разогрейте сковороду с маслом. Столовой ложкой выкладывайте капустную массу, формируя небольшие шницели. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

Проверено редакцией
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
рецепты
кулинария
ужины
капуста
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.