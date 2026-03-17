Беру пекинку и яйцо — через 10 минут уже едим. Хрустящие шницели затмят любое мясо

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или легкого перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, поджаристые шницели снаружи и мягкие, тающие внутри, с легким чесночным ароматом и пикантной ноткой любимых специй. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу, и даже мясоеды просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 400 граммов пекинской капусты, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 2 зубчика чеснока, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Капусту нарежьте тонкими полосками, переложите в глубокую миску, слегка посолите и хорошо помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Добавьте мелко рубленую зелень, измельченный чеснок, яйца и муку.

Тщательно перемешайте до однородности. Масса должна напоминать густое тесто. Разогрейте сковороду с маслом. Столовой ложкой выкладывайте капустную массу, формируя небольшие шницели. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

