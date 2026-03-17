Беру полкило шампиньонов и готовлю грибную икру: от нее не оторваться — намазываю на горячий хлеб, и закуска готова

Эта грибная икра получается ароматной, нежной и очень насыщенной по вкусу. Делается она из простых шампиньонов, но после приготовления вкус получается как у настоящей домашней закуски. Я часто готовлю её заранее и храню в холодильнике — потом остаётся только поджарить хлеб и быстро собрать вкусный перекус.

Главный секрет — обжаривать все ингредиенты отдельно. Тогда каждый из них раскрывает свой вкус, а готовая икра получается более ароматной и насыщенной.

Ингредиенты: шампиньоны — 500 г, лук — 1–2 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2–3 зубчика, майонез — 2–3 ст. л., яблочный уксус — 1 ч. л., соль и специи по вкусу, растительное масло для жарки.

Шампиньоны нарезают небольшими кусочками и обжаривают на сковороде до золотистого цвета, пока не испарится лишняя влага. Отдельно обжаривают мелко нарезанный лук до мягкости и лёгкой румяности. Морковь натирают на тёрке и также обжаривают до мягкости. В самом конце слегка прогревают измельчённый чеснок, чтобы он стал ароматным.

Когда все ингредиенты немного остынут, их перекладывают в чашу блендера и измельчают до нужной консистенции. Затем добавляют майонез, немного яблочного уксуса, соль и любимые специи. Всё ещё раз перемешивают до однородности.

