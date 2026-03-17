Беру полкило шампиньонов и готовлю грибную икру: от нее не оторваться — намазываю на горячий хлеб, и закуска готова

Фото: D-NEWS.ru
Эта грибная икра получается ароматной, нежной и очень насыщенной по вкусу. Делается она из простых шампиньонов, но после приготовления вкус получается как у настоящей домашней закуски. Я часто готовлю её заранее и храню в холодильнике — потом остаётся только поджарить хлеб и быстро собрать вкусный перекус.

Главный секрет — обжаривать все ингредиенты отдельно. Тогда каждый из них раскрывает свой вкус, а готовая икра получается более ароматной и насыщенной.

Ингредиенты: шампиньоны — 500 г, лук — 1–2 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2–3 зубчика, майонез — 2–3 ст. л., яблочный уксус — 1 ч. л., соль и специи по вкусу, растительное масло для жарки.

Шампиньоны нарезают небольшими кусочками и обжаривают на сковороде до золотистого цвета, пока не испарится лишняя влага. Отдельно обжаривают мелко нарезанный лук до мягкости и лёгкой румяности. Морковь натирают на тёрке и также обжаривают до мягкости. В самом конце слегка прогревают измельчённый чеснок, чтобы он стал ароматным.

Когда все ингредиенты немного остынут, их перекладывают в чашу блендера и измельчают до нужной консистенции. Затем добавляют майонез, немного яблочного уксуса, соль и любимые специи. Всё ещё раз перемешивают до однородности.

Ранее мы делились рецептом лучших драников как в белорусской кафешке. Хрусткие и не берут жир.

Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России начали набор пациентов на персонифицированную химию
Врач перечислила главные весенние аллергены
Аллерголог ответил, когда нужно обращаться за медпомощью
Россиянам назвали самое психически здоровое поколение
Бунт в ВСУ, украинцы в «огневом мешке»: новости СВО на вечер 17 марта
Россиянам рассказали, как изменятся условия кредитования
«С Ираном шутить не стоит»: политолог об агрессии США и устойчивости режима
«Это нечестно»: решение Ирана по Ормузскому проливу возмутило Трампа
Врачи больше двух недель пытались спасти пострадавшего от удара ВСУ
Турагент посоветовала неожиданное место отдыха для пенсионеров
Нетаньяху подтвердил гибель Лариджани
Цена предсказуемости: почему инвесторы выбирают управляемые проекты
В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге
Россия осудила внешнее давление на Кубу
Стала известна самая популярная страна у россиян на майские праздники
В Подмосковье продолжили активную работу по борьбе с паводками
Один вид ярких птиц начал петь на зеленых территориях Москвы
В Госдуме ответили латвийскому хоккеисту на негатив в сторону России
«Надо держать дистанцию»: физрук дольше года доказывает, что он не педофил
В Венгрии потребовали от ЕС и Зеленского прекратить «спектакль» с «Дружбой»
Дальше
Москва

Общество

Общество

