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05 июня 2026 в 09:35

Натираю плавленые сырки — через 10 минут нежный паштет готов: просили рецепт даже соседки

Фото: D-NEWS.ru
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Беру два плавленых сырка, два яйца и майонез — и готовлю сырный паштет за 10 минут без плиты. Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный, сливочно-сырный паштет с легкой яичной ноткой — намазка на хлеб, от которой не оторваться. Плавленые сырки слегка подморозьте в морозилке (так легче тереть).

Натрите их на мелкой терке в глубокую миску. Яйца отварите вкрутую, остудите, очистите и тоже натрите на терке. Соедините сырки и яйца. Добавьте майонез по вкусу и тщательно перемешайте ложкой до однородной пастообразной консистенции. При желании добавьте зубчик чеснока через пресс — станет пикантнее. Подавайте паштет с белым хлебом, багетом, крекерами или свежими овощами. Хранится в холодильнике 2–3 дня. Такая закуска нравится и детям, и взрослым. Рецепт настолько прост и вкусен, что я уже поделилась им со всеми соседками — они тоже в восторге.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот сырный паштет из трех ингредиентов. Даже те, кто не любит плавленый сыр, просили добавки. Кстати, вместо майонеза можно взять сметану — получится диетический вариант. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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