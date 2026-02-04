Зимняя Олимпиада — 2026
Готовлю корейский Кальбитан с наваристым бульоном. Ребрышки, дайкон, чеснок. Аромат на весь дом, вкус — в сердце

Фото: D-NEWS.ru
Кальбитан — это не суп быстрого приготовления. Это медитация. Сначала вы варите ребрышки, снимая пену, час за часом. Потом добавляете дайкон, и он, томясь, отдает бульону свою сладость и легкую остроту. В результате получается идеально сбалансированный, кристально чистый эликсир со вкусом, который невозможно создать за пять минут.

700-800 граммов говяжьих ребрышек (кальби) тщательно промываю в холодной воде. Можно замочить на 1-2 часа, чтобы удалить возможную горечь. Кладу ребрышки в большую кастрюлю, заливаю 3 литрами холодной воды. Довожу до кипения на сильном огне. Как только появится обильная пена, сливаю всю воду, промываю ребрышки под струей и снова кладу в чистую кастрюлю. Заливаю 3 литрами свежей холодной воды. Это ключевой момент для чистого бульона. Снова довожу до кипения, убавляю огонь до самого маленького, чтобы бульон лишь слегка «улыбался». Снимаю появляющуюся пену шумовкой. Томлю под крышкой 1,5 часа. Затем добавляю одну целую очищенную луковицу, 5-6 зубчиков чеснока (можно раздавить) и кусочек имбиря (по желанию). Продолжаю варить еще 1 час. После этого добавляю 300-350 граммов дайкона, очищенного и нарезанного крупными кусками. Варим еще 30-40 минут, пока дайкон не станет мягким и почти прозрачным. В конце варки достаю луковицу и имбирь. Добавляю соевый соус и соль по вкусу. Отдельно отвариваю 80 граммов крахмальной лапши (данмен или фунчозу) согласно инструкции на упаковке. Разливаю бульон с ребрышками и дайконом по глубоким пиалам, добавляю порцию лапши. Посыпаю обильно нарезанным зеленым луком и свежемолотым черным перцем. Подаю немедленно.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
