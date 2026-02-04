Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 13:45

Семья с маленькими детьми отравилась угарным газом под Саратовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ровенском районе Саратовской области семья с маленькими детьми отравилась угарным газом, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома. Самому младшему из детей всего 1,5 года.

Все пострадавшие получили медицинскую помощь и находятся под наблюдением врачей, — заявили в ведомстве.

Всего госпитализированы пять человек: двое взрослых и трое детей в возрасте полутора, четырех и семи лет. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Ранее сообщалось, что детский сад в Дагестане, где отравились дети, оказался подключен к газовым сетям незаконно. Минэнерго подтвердило, что к системе была подключена горелка с помощью обычного водяного шланга, договор на поставку газа отсутствовал.

Саратов
газ
следователи
госпитализации
