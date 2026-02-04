Пользователи Windows 11 остались без рабочего стола

Пользователи Windows 11 сообщили о сбое, при котором с экрана пропадает рабочий стол, пишет Windows Latest. Как уточняет портал, проблема связана с некорректной работой «Проводника».

Из-за сбоя системный процесс Explorer.exe, отвечающий за отображение интерфейса, начинает работать неправильно. В результате у части пользователей внезапно исчезает рабочий стол вместе со всеми иконками.

При появлении ошибки пользователи лишаются возможности запускать программы через меню «Пуск». В качестве временной меры предлагается перезапустить процесс Explorer.exe в «Диспетчере задач» либо выполнить обычную перезагрузку устройства.

В Microsoft подтвердили наличие проблемы. По информации портала, неполадка уже исправлена в предварительном обновлении KB5074105. Примечательно, что это далеко не первый технический сбой, с которым пользователи сталкиваются с начала года.

