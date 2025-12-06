ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 18:19

Россияне увидели «синий экран смерти» после обновления Windows 11

Пользователи Windows 11 из России увидели «синий экран смерти» и потеряли память

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пользователи из России, работающие на операционной системе Windows 11, столкнулись с техническими проблемами после установки обновления KB5063878, передает Telegram-канал SHOT. Среди проблем — появление «синего экрана смерти» (BSoD) и потеря доступа к памяти.

Обновление, выпущенное в августе, включает в себя все предыдущие исправления. Однако оно уже приводило к сбоям у пользователей из Европы и Японии.

После обновления и перезагрузки некоторые компьютеры сталкиваются с проблемой: жесткие диски перестают реагировать на команды. Кроме того, была выявлена ошибка, из-за которой SSD-накопители исчезают и не отображаются в системе.

Если SSD-накопитель заполнен более чем на две трети, это может вызвать проблемы в работе системы. Чтобы восстановить ее нормальное функционирование, необходимо откатить обновление. Корпорация Microsoft пока не подтвердила связь между патчем и возникшими проблемами с запоминающими устройствами.

Ранее в Windows 11 изменились правила установки операционной системы: теперь для этого потребуется глобальная учетная запись и доступ к интернету. Microsoft заблокировала возможность настройки ОС с использованием локальной учетной записи.

