Россияне увидели «синий экран смерти» после обновления Windows 11

Пользователи из России, работающие на операционной системе Windows 11, столкнулись с техническими проблемами после установки обновления KB5063878, передает Telegram-канал SHOT. Среди проблем — появление «синего экрана смерти» (BSoD) и потеря доступа к памяти.

Обновление, выпущенное в августе, включает в себя все предыдущие исправления. Однако оно уже приводило к сбоям у пользователей из Европы и Японии.

После обновления и перезагрузки некоторые компьютеры сталкиваются с проблемой: жесткие диски перестают реагировать на команды. Кроме того, была выявлена ошибка, из-за которой SSD-накопители исчезают и не отображаются в системе.

Если SSD-накопитель заполнен более чем на две трети, это может вызвать проблемы в работе системы. Чтобы восстановить ее нормальное функционирование, необходимо откатить обновление. Корпорация Microsoft пока не подтвердила связь между патчем и возникшими проблемами с запоминающими устройствами.

Ранее в Windows 11 изменились правила установки операционной системы: теперь для этого потребуется глобальная учетная запись и доступ к интернету. Microsoft заблокировала возможность настройки ОС с использованием локальной учетной записи.